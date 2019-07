Kosovo: Russia, divieto ingresso funzionari serbi decisione priva di valore giuridico

- Il divieto di ingresso in Kosovo ai funzionari serbi annunciato ieri dalle autorità di Pristina è una decisione priva di alcun valore dal punto di vista giuridico. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. “La nostra posizione rimane invariata: continuiamo a sostenere la sovranità e l’integrità territoriale della Serbia sulla base della risoluzione 1244 emanata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. A fronte di ciò, riteniamo che l’imposizione di limitazioni del genere sia assolutamente insensata e priva di valore dal punto di vista giuridico, e che non contribuisca in alcun modo alla stabilizzazione della regione”, ha detto la portavoce della diplomazia di Mosca. (Rum)