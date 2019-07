Russia-Bulgaria: Lavrov, omologa Zaharieva accettato invito a recarsi a Mosca in autunno (2)

- Nel corso della sua recente visita in Russia, la presidente del Parlamento bulgaro, Tsveta Karayancheva, ha dichiarato che Mosca è un partner importante per la Bulgaria nel settore energetico che uno dei più rilevanti nelle relazioni bilaterali. Durante l’incontro lo scorso 26 giugno nella capitale russa con la presidente del Consiglio federale russo, camera alta del parlamento russo, Valentina Matvienko, Karayancheva ha sottolineato durante l’incontro che la Bulgaria sta conducendo una politica energetica volta a garantire la sicurezza sia al paese stesso che con l’Unione europea. Secondo il presidente del Parlamento di Sofia, la Bulgaria sostiene la possibile realizzazione di un ramo del gasdotto Turkosh Stream che passi attraverso il suo territorio verso la Serbia e l'Europa. "In questo contesto, suggerirei di chiamare questo ramo ‘Balkan Stream’. Le forniture di gas lungo questo gasdotto rafforzeranno anche il ruolo dei Balcani come hub del gas, attraverso il quale portare avanti una reale diversificazione delle forniture di gas a prezzi competitivi sia per la Bulgaria che per l’Europa", ha affermato Karayancheva. (segue) (Rum)