Russia-Bulgaria: Lavrov, omologa Zaharieva accettato invito a recarsi a Mosca in autunno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell’Assemblea nazionale bulgaro ha anche auspicato che il suo paese vada avanti nel progetto per la costruzione della centrale nucleare di Belene. Karayancheva ha ricordato che la procedura per trovare un investitore strategico è già stato lanciata e ogni partecipante è invitato a concorrere inclusa, la società statale russa per l'energia atomica, Rosatom. Secondo la presidente del Parlamento bulgaro, Sofia non fornirà garanzie statali o contratti per l'acquisto di elettricità a prezzi preferenziali. (segue) (Rum)