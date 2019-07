Russia-Bulgaria: Lavrov, omologa Zaharieva accettato invito a recarsi a Mosca in autunno (4)

- I ministri dell'Energia di Sofia e Belgrado, Temenuzhka Petkova e Aleksandar Antic, hanno rilevato lo scorso 3 giugno che l'interconnettore del gas naturale tra Serbia e Bulgaria dovrebbe entrare in attività nel 2022. Parlando a Belgrado, a margine di un summit sulla sicurezza energetica regionale, "i due ministri hanno condiviso la visione che la costruzione di questa infrastruttura mancante è decisiva per raggiungere la sicurezza energetica e la concorrenza nelle forniture di gas per la regione dell'Europa sud orientale". Il ministro Petkova ha informato l'omologo serbo sugli sviluppi nella realizzazione dell'interconnettore Grecia-Bulgaria, lanciato pochi giorni fa. "Lo scopo è di rendere operativo l'interconntore nel 2020 per assicurare, come concordato, la fornitura di 1 miliardo di metri cubi di gas naturale ogni anno dal giacimento Shah Deniz 2 in Azerbaigian. Petkova ha incontrato oggi a Belgrado anche il ministro dell'Economia del Montenegro Dragica Sekulic, esplorando insieme le possibilità di cooperazione. (Rum)