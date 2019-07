Roma: Polizia locale, circa 2.000 controlli e oltre 17mila sanzione a stazione Termini nel primo semestre 2019

- Nel semestre gennaio - giugno 2019 sono stati effettuati circa 2.000 controlli di polizia stradale durante i quali sono state contestate 17.600 sanzioni ed in una cinquantina di casi si è proceduto con fermi e sequestri dei veicoli; 200 le rimozioni per soste irregolari; più di mille i controlli ai taxi, bus turistici o Ncc; 3 i daspo urbani applicati; oltre un migliaio i controlli che hanno riguardato abusivismo commerciale, sia in sede fissa che ambulante, e parcheggiatori abusivi; oltre 15.000 gli articoli venduti illegalmente e posti sotto sequestro. Sono stati 48 i fermi per identificazione nei confronti di persone extra-comunitarie. A questi si aggiungono circa 50 interventi di bonifica e di riqualificazione di aree verdi e sedi stradali, effettuati in collaborazione con Ama. Sono questi alcuni dei dati diffusi oggi dalla Polizia locale di Roma Capitale in relazione ad una ricostruzione di stampa apparsa oggi sulle pagine di un quotidiano, sull'assenza degli agenti nell'area della stazione Termini e zone limitrofe. "La Polizia locale di Roma Capitale è quotidianamente impegnata con i propri agenti in attività mirate al contrasto di condotte illecite su strada, dei fenomeni di abusivismo commerciale e delle varie forme di illegalità e degrado nella zona, come peraltro già comunicato in precedenti occasioni agli organi di stampa. Un'opera costante che non ha mai subito un'interruzione. A supporto di quanto detto ci sono dati che parlano chiaro. Preme comunque ringraziare gli organi di stampa per queste attente analisi, le quali forniscono uno stimolo a proseguire in quelle numerose attività di contrasto all'illegalità che vedono impegnato il Corpo ogni giorno", ha concluso il comando generale della Polizia locale di Roma Capitale nella nota. (Rer)