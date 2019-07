Rifiuti Roma: Ciacciarelli (FI), ancora una volta saranno province Lazio a pagare incompetenza Raggi-Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono tutti gli elementi per non essere affatto tranquilli sulla questione rifiuti. Zingaretti ha emanato un'ordinanza, la numero 152, in cui si decide di potenziare gli impianti regionali di smaltimento delle province anche nei festivi. Tutto questo è il preludio al peggio. Ancora una volta saranno le province del Lazio con Frosinone in testa a pagare l'incompetenza del sindaco di Roma Raggi e del presidente della Regione Lazio, che peraltro, continuano vergognosamente con il solito rimpallo di responsabilità sulla questione. Adesso basta! Abbiamo già dato, la provincia di Frosinone è già gravata da un problema ambientale non indifferente, e non può assolutamente permettersi di essere la pattumiera della capitale". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (FI). (Com)