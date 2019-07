Sudafrica: presidente Ramaphosa, guerra commerciale Cina-Usa danneggia nostra economia

- Il Sudafrica non può consentire che la sua economia venga frenata dalla guerra commerciale in atto tra Cina e Stati Uniti, che è scaturita soltanto per motivi di “ripicca”. Lo ha dichiarato oggi il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa inaugurando i lavori del Digital Economy Summit, nella città settentrionale di Midrand. “Non possiamo permetterci che la nostra stessa economia venga frenata dal momento che c'è questa lotta che gli Usa stanno combattendo per motivi di risentimento”, ha detto Ramaphosa, citato dalla stampa locale. Il capo dello Stato sudafricano ha quindi rivelato di aver ricevuto lettere da parte di diverse società di telecomunicazioni preoccupate per l'impatto che la guerra commerciale potrà avere sull’economia del paese dopo la decisione di Google di non fornire più il sistema operativo Android al colosso cinese Huawei. A maggio la Casa Bianca ha aggiunto la compagnia asiatica alla cosiddetta "entity list", la lista nera che vieta alle aziende statunitense di rifornirla, come punizione per le presunte azioni di spionaggio contro gli interessi di sicurezza nazionale Usa. (Res)