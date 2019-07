Sicurezza: Salvini, nuovi agenti a Trieste per presidiare il confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della sottoscrizione delle due Intese per la legalità sul Porto Vecchio di Trieste e l'area portuale, commerciale, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha annunciato un piano di potenziamento per l'organico della questura di Trieste, dove si aggiungeranno 37 nuovi agenti entro l'aprile del 2020, e un impegno straordinario nella stagione estiva per il presidio della frontiera slovena per organizzare delle pattuglie miste, con l'invio straordinario di altri 40 uomini delle forze dell'ordine. "Qualche risultato l'abbiamo già visto nelle prime ore di oggi – ha dichiarato Salvini -, quando sono stati bloccati 16 ingressi di immigrati, di cui 15 sono stati riammessi in territorio sloveno. Entro la stagione estiva puntiamo a alleggerire ulteriormente la presenza di immigrati nel Fvg, dove sono già diminuiti di un migliaio". (Res)