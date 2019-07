Municipio Roma X: Penna (M5s), a breve richiesta per inserimento del parco Archeologico Ostia Antica tra siti Unesco

- "Siamo estremamente soddisfatti di come l'iter per la richiesta di inserimento del Parco Archeologico di Ostia Antica nell'elenco dei siti Patrimonio dell'Unesco proceda senza intoppi. Una volontà chiara e inequivocabile del Municipio X, che si pone in linea di continuità con quella manifestata dall'Amministrazione Raggi attraverso una mozione da me presentata in Aula Giulio Cesare nel dicembre 2017". Lo dichiara, in una nota, la presidente della commissione Turismo, moda e relazioni internazionali di Roma Capitale Carola Penna. "Con l'approvazione di quell'atto, infatti, l'Assemblea capitolina impegnò la sindaca e la giunta capitolina ad attivare ogni procedura utile per la candidatura e l'iscrizione di Ostia Antica, del Borgo Storico e del Castello di Giulio II nella lista del Patrimonio mondiale dell'Umanità riconosciuta dall'Unesco, allo scopo di garantirne la salvaguardia e la possibilità una meta mondiale di un turismo sostenibile. L'iscrizione del parco Archeologico di Ostia Antica tra i siti Unesco risponde a un'esigenza di tutela integrale dell'intera area, sia sotto il profilo storico che dal punto di vista archeologico e culturale. Un obiettivo importante, che la nostra Amministrazione intende raggiungere attraverso un dialogo costante e serrato tra la Commissione Turismo di Roma Capitale, la Pro Loco di Ostia Antica e l'Ecomuseo del Litorale".(Com)