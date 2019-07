Gregoretti: Casellati, intellettuale a tutto tondo, cultura italiana perde grande personaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ricorda in una nota Ugo Gregoretti, scomparso oggi a 88 anni nella sua casa di Roma, e parla di un "attore, regista, giornalista, scrittore, uomo di cinema, di teatro, di televisione: Ugo Gregoretti è stato un intellettuale a tutto tondo, una figura poliedrica unica nel mondo della cultura e dello spettacolo italiano. Un uomo di grande ironia, visione e raro spirito di osservazione che ci lascia in eredità una produzione culturale variegata e di enorme valore. La cultura italiana oggi ha perso un grande personaggio. Di lui", continua la seconda carica dello Stato, "ricorderemo soprattutto la straordinaria capacità di essere un pioniere in tutte le attività in cui si è cimentato, dai film ai documentari ai programmi televisivi. Ai suoi familiari esprimo tutto il mio cordoglio personale".(Com)