Repubblica Ceca: ministro Cultura Stanek accusa leader Cssd Hamacek di "tradimento"

- Il ministro della Cultura ceco Antonin Stanek accusa il leader del Partito socialdemocratico (Cssd), Jan Hamacek, di tradimento e invita i colleghi ad agire senza isteria. Lo si legge sul profilo Twitter del ministro, ripreso dal portale informativo "idnes.cz". "Il tradimento, come l'infedeltà, deriva solitamente dalla paura e dalla debolezza, piuttosto che da intenzioni razionali. Così possiamo leggere la decisione del nostro leader sotto la pressione dei colleghi di partito a metà maggio. E' l'ennesimo tentativo di scaricare tutto sulle mie spalle, ma non è accaduto nulla di sbagliato e non è la soluzione alla crisi attuale", si legge nel messaggio del ministro. Stanek prosegue appellandosi a tutti affinché "ragionino strategicamente" senza isterie e gesti inconsulti e attendano l'ennesimo incontro con il presidente Milos Zeman e il vicepremier Hamacek il prossimo 12 luglio. In precedenza, il capo dello Stato ceco ha respinto le dimissioni di Stanek, creando un impasse con il governo di Praga sulla vicenda. (Vap)