Napoli: minacciarono Saviano e Capacchione, rinviati a giudizio boss dei Casalesi e due avvocati

- Il gup di Roma Livio Sabatini ha rinviato a giudizio il capo del clan dei Casalesi Francesco Bidognetti e gli avvocati Michele Santonostaso e Carmine D’Aniello con l’accusa di minacce aggravate dal metodo mafioso. In un processo celebrato nel marzo 2008 Bidognetti Santonostaso e D’Aniello minacciarono in aula i giornalisti Rosaria Capacchione e Roberto Saviano. Il processo è stato fissato al prossimo 12 novembre. Saviano, Capacchione, la Federazione nazionale della stampa -rappresentata dall’avvocato Giulio Vasaturo- e l’Ordine dei giornalisti della Campania si sono costituiti come parti lese nel procedimento. (Ren)