Expo: Sereni (Pd), vicini a Sala, giudizio non offusca risultati

- Marina Sereni, responsabile Enti locali del Partito democratico, esprime in una nota "sostegno e vicinanza a Giuseppe Sala da parte mia e del Pd. Beppe è un grande e stimato sindaco, con la sua guida Milano è cresciuta e cambiata, dimostrando che è possibile innovare, tenendo insieme sviluppo e solidarietà. Il giudizio di oggi non offusca minimamente la sua figura e il grande risultato raggiunto", conclude l'esponente dem, "per Milano e per l’Italia con Expo". (Com)