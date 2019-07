Difesa: Tofalo (M5s) a Napoli visita aeroporto Capodichino e siti "Strade sicure" attivati per Universiadi

- Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle, "ha visitato oggi", si legge in una nota, "il Comando aeroporto di Capodichino dove ha partecipato all'Alzabandiera assieme al personale militare e civile. Dopo un briefing sulle principali attività del reparto dell'Aeronautica militare, il sottosegretario Tofalo ha incontrato i militari dell'Esercito impegnati nell'operazione "Strade sicure" nella Terra dei Fuochi e nei siti recentemente attivati in occasione delle Universiadi". Per Tofalo, "gli assetti della Difesa si confermano una preziosa risorsa per la sicurezza collettiva. Le Forze armate sono sempre pronte a fare la propria parte e ci riescono grazie a professionisti che esprimono in ogni circostanza straordinarie capacità. Grazie a tutti i nostri ragazzi in uniforme e alle Forze di Polizia, il più bel biglietto da visita dell'Italia in occasione di una manifestazione sportiva che vede la partecipazione di atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo". Infine, continua la nota, "con il collega deputato Nicola Acunzo, componente della VII commissione Cultura, Scienza e Istruzione, Tofalo ha ringraziato il personale che si è adoperato per la riuscita del progetto 'Cultura conDivisa'. Un grande lavoro di promozione sociale, nato dalla collaborazione tra il ministero della Difesa e il ministero per i Beni e le Attività culturali che apre alla società civile alcune delle sale polifunzionali della Difesa, trasformandole in veri e propri teatri. Da Capodichino partirà una fase sperimentale che vede coinvolte 5 caserme da Nord a Sud del Paese. In serata", conclude la nota, "il sottosegretario Tofalo sarà a Galatina (Lecce), in piazza San Piero, per la consegna delle Aquile di Pilota militare agli allievi piloti dell'Aeronautica militare, della Kuwait Air Force e della Republic Singapore Air Force".(Com)