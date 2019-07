Rifiuti Roma: Polverini (FI), risolvere in fretta emergenza, Saxa Rubra ovviamente non è soluzione

- "Si risolva in fretta l'emergenza rifiuti a Roma. La Capitale sta in ginocchio tra la spazzatura in strada, i roghi dei cassonetti e l'allarme per la salute lanciato da medici e pediatri. Saxa Rubra ovviamente non è la soluzione. Si studino progetti di smaltimento perché altrimenti si rischia di avere emergenze cicliche. Si intervenga immediatamente". Così, in una nota, Renata Polverini parlamentari di Forza Italia.(Com)