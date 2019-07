Roma: Miceli (Pd), Morra convochi Raggi in Antimafia, inammissibile che Campidoglio non si sia costituito parte civile contro Casamonica

- "Presidente Nicola Morra convochi urgentemente Virginia Raggi in commissione Antimafia. Inammissibile che il Campidoglio, per la secondavolta, non si sia costituito parte civile contro i Casamonica. Così le istituzioni perdono credibilità. Raggi sveglia". Lo scrive su twitter il deputato del Partito democratico Carmelo Miceli, componente della commissione Antimafia. (Com)