Universiade: de Magistris, in pochi mesi vinta sfida che sembrava impossibile

- “In pochissimi mesi abbiamo vinto una sfida che sembrava impossibile. Napoli è la città d’Europa col maggior numero di bambini e giovani, e in questi giorni è attraversata da 8mila atleti di 128 nazioni divisi in 18 discipline. Ci sono i colori più differenti, culture diverse, quell’immagine che a noi piace di Mediterraneo in cui i popoli si incontrano: cultura, accoglienza, pace, sport, giovani e fratellanza”. Così il sindaco de Magistris ai microfoni di Radio 1 sulla 30esima Summer Universiade in svolgimento negli impianti sportivi di Napoli e della Campania. “C’è un’atmosfera molto bella, la città si è fatta trovare pronta – ha aggiunto - Credo sia un’immagine forte non solo per Napoli ma per l’Italia intera”. Per de Magistris l’Universiade “è un’occasione per tutta la Campania e poi, consentitemelo: in pochi mesi, al netto della burocrazia italiana, aver ristrutturato, solo a Napoli, circa 30 impianti sportivi significa che tra qualche giorno i giovani della nostra città avranno impianti straordinariamente ristrutturati: dal San Paolo, alla piscina Scandone, al Pala Vesuvio”. “Tra l’altro quasi tutti impianti in periferia – ha puntualizzato -, quindi non è l’immagine solo della Napoli conosciuta dal mondo dal lungomare al centro storico, Pompei, la Costiera ecc, ma è l’intera città che ha saputo cogliere quest’opportunità. Napoli è attrattiva, punta sulla cultura e punta a essere una città internazionale senza correre i rischi di un turismo di massa”. “Qui c’è un turismo anche di qualità: tutti vogliono andare a vedere non solo la bellezza di Napoli ma anche le contraddizioni, i vicoli, i contrasti – ha concluso - Napoli in questo momento è identità e rivoluzione”. (Ren)