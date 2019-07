Slovenia: premier Sarec, Processo Berlino cruciale per Balcani occidentali

- Il primo ministro sloveno, Marjan Sarec, ha preso parte alla sesta edizione del vertice dei capi di governo dei paesi aderenti al Processo di Berlino. Lo si apprende grazie ad un comunicato diffuso oggi dal governo di Lubiana, in cui si afferma che questi summit hanno l’obiettivo di “garantire che il processo di allargamento dell’Unione europea ai Balcani occidentali si svolga in linea con le disposizioni contenute all’interno dell’agenda europea”. “Nello specifico, questi incontri si propongono di avvicinare i paesi dell’area ai corridoi europei e globali attraverso l’avviamento di progetti in ambito economico, energetico e infrastrutturale”, si legge nel comunicato, in cui viene sottolineata l’importanza che tutti i paesi della regione mantengano un trend positivo in termini di riforme. (segue) (Lus)