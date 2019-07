Slovenia: premier Sarec, Processo Berlino cruciale per Balcani occidentali (2)

- Stando alle informazioni contenute nel documento, il premier ha ribadito che le decisioni dell’Unione europea in ambito politico dovrebbero “avere un effetto diretto sullo sviluppo economico della regione”, facendo presente il suo disappunto per la decisione di ritardare ulteriormente l’avvio dei negoziati di adesione per l’Albania e la Macedonia del Nord. “Senza la presa di una posizione concreta, questa questione potrebbe comportare effetti spiacevoli nel lungo periodo”, ha aggiunto Sarec, auspicando la presa di decisioni efficienti dal punto di vista strategico il prossimo autunno. (segue) (Lus)