Slovenia: premier Sarec, Processo Berlino cruciale per Balcani occidentali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del governo di Lubiana è poi passato ad introdurre gli ultimi risultati positivi che sono stati raggiunti in una serie di ambiti nel quadro del Processo di Berlino. Nello specifico, il premier ha valutato positivamente il rafforzamento costante della cooperazione tra le agenzie dei singoli paesi in materia di sicurezza, sottolineando la necessità di un intervento più incisivo in ambito economico, energetico e infrastrutturale. “Dobbiamo dimostrare quanto siamo determinati a colmare questi gap: per far sì che ciò accada, è necessario che le politiche nazionali siano in linea con le misure economiche e il processo decisionale”, ha aggiunto Sarec. (Lus)