Bosnia: capo delegazione Ue Wigemark, necessari "tanti sforzi" per riportare paese su percorso adesione

- In Bosnia sono necessari "tanti sforzi e cambiamenti" per riportare il paese sul percorso di adesione alla Ue. Lo ha affermato oggi il capo della delegazione dell'Ue in Bosnia e rappresentante speciale di Bruxelles a Sarajevo Lars-Gunnar Wigemark durante una conferenza stampa tenutasi nella capitale bosniaca. Secondo quanto riferisce il sito del quotidiano "Nezavisne novine", Wigmemark ha dichiarato che "si parla molto di scadenze e delle tempistiche riguardo a quando dovranno essere intrapresi dei passi, ma intanto ci vogliono cambiamenti grandi". Wigemark ha chiarito che "questo non significa che ci vuole una rivoluzione o manifestazioni in piazza", constatando a ogni modo che "le persone in Bosnia pagano tante tasse per una delle amministrazioni più ingombranti in Europa o forse persino nel mondo".(Bos)