Tpl Roma: superata impasse per cessione usufrutto ad Atac 227 bus Consip. Entro agosto in strada le prime 100 vetture

- Fa un passo avanti l'iter amministrativo che porterà in strada, parola dell'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Linda Meleo, entro fine luglio, al massimo inizio a agosto, i primi 100 dei 227 bus acquistati da Roma Capitale attraverso la gara Consip. Questo pomeriggio la commissione capitolina Mobilità ha dato il suo parere positivo alla delibera di giunta per la cessione del diritto di usufrutto a titolo oneroso degli autobus ad Atac. Settimana scorsa la delibera era stata approvata dalla Giunta capitolina, ma l'assessore Meleo non si era presentata in commissione per il parere al testo. Anche quest'ultimo non era stato fornito ai consiglieri. Subito dopo l'approvazione in Giunta infatti si era presentato un problema tecnico. Questo pomeriggio l'assessore Linda Meleo e il dg del Campidoglio Franco Giampaoletti hanno spiegato cos'era accaduto e la soluzione che il Campidoglio ha messo a punto per superare l'impasse. La delibera prevedeva che per la cessione del l'usufrutto Atac versasse a Roma Capitale circa due milioni di euro l'anno. "Per transazione superiori ai 500mila euro - ha spiegato Giampaoletti - il piano di concordato prevede che Atac chieda un parere non vincolante ai commissari, al comitato dei creditori e al giudice delegato". (segue) (xcol4)