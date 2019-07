Tpl Roma: superata impasse per cessione usufrutto ad Atac 227 bus Consip. Entro agosto in strada le prime 100 vetture (2)

- E se si fosse atteso questo parere difficilmente i bus sarebbero potuto arrivare in strada questa estate. Come fare dunque? Nell'attesa che i tre organi emettano i pareri la Giunta ha approvato ieri sera un emendamento alla delibera che prevede che venga stipulato un primo contratto di usufrutto per 100 bus, che durerà però, recita l'emendamento "fino al 30 settembre e comunque non oltre la stipula del contratto di usufrutto per il quale occorre acquisire il parere dei commissari giudiziali" . In questo modo ha spiegato Giampaoletti: "Intanto mettiamo in strada 100 autobus e liberiamo il parco auto di Bologna che rischia di creare un tamponamento a catena nella fiera logistica che dovrà portare a Roma tutti i bus". "Cento e non 169 (che sono i bus sinora prodotti ndr) - ha detto ancora Giampaoletti - proprio perche così Atac pagherà un canone di usufrutto di 1.000 euro mensili per autobus. E, ipotizzando che il contratto duri due mesi e mezzo, si arriverà a un massimo di spesa di 250mila euro, molto lontano dal tetto massimo di 500mila euro". Dopo l'approvazione ora il testo dovrà arrivare in aula per l'approvazione. Dopo i bus potranno essere immatricolati. Solo a loro potrà essere sottoscritto il contratto di usufrutto temporaneo. A quel punto i bus giungeranno finalmente in strada. (xcol4)