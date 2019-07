Sicurezza: Consiglio Nato-Russia, discussa presenza militari russi in paesi stranieri

- La questione relativa al dispiegamento di militari russi in paesi confinanti con la Federazione Russa è stata sollevata nel quadro del Consiglio Nato-Russia di oggi. Lo ha dichiarato il segretario generale dell’Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, durante una conferenza stampa. “Si tratta di un problema particolarmente evidente in Ucraina, con l’annessione illegale della Crimea, e in alcune regioni della Georgia”, ha detto, ribadendo il sostegno della Nato alla sovranità e all'integrità territoriale della Georgia. “La presenza di truppe militari russe in quelle regioni è una chiara violazione dell’integrità territoriale del paese”, ha aggiunto Stoltenberg, sottolineando la necessità di trovare una soluzione pacifica e diplomatica alla crisi in corso nel paese caucasico. “La Georgia ha tutto il diritto di aderire alla Nato: qualsiasi nazione ha la piena facoltà di decidere il percorso che intende seguire”, ha concluso il segretario generale, aggiungendo che “nessun altro paese ha il diritto di intervenire o intralciare questo processo”.(Beb)