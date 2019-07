Sudan: l'Egitto plaude all'accordo per formare un Consiglio sovrano e un governo civile

- L’Egitto ha accolto con favore oggi l’accordo raggiunto sulla formazione di un’autorità di transizione alla guida del Sudan. "Si tratta di un passo significativo verso il raggiungimento della sicurezza, della stabilità e della pace per i nostri fratelli sudanesi”, si legge in una dichiarazione del ministero degli Esteri del Cairo. “L'Egitto continuerà gli sforzi per aiutare il Sudan a superare l'attuale fase e ripristinare il suo importante ruolo arabo, regionale e internazionale", aggiunge la nota. Il Consiglio militare di transizione (Tmc) e le Forze per la libertà e il cambiamento (Fffc) hanno raggiunto un accordo per la formazione di un'autorità transitoria incaricata di guidare il paese per tre anni e tre mesi. L’accordo, come riferito in conferenza stampa dal mediatore dell'Unione africana Mohamed Hassan, è stato raggiunto nelle prime ore di questa mattina e riguarda tutte le questioni controverse, in particolare la composizione del Consiglio sovrano transitorio, principale oggetto del contendere fra le parti, che sarà composto da un totale di 11 membri, di cui cinque per parte e uno indipendente. (Cae)