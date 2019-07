Tunisia-Italia: sindaco Nardella consegna chiavi città di Firenza a premier Chahed

- Il primo ministro della Tunisia, Youssef Chahed, ha ricevuto oggi le chiavi della città di Firenze dal sindaco del capoluogo toscano, Dario Nardella. Lo riferisce lo stesso governo della Tunisia su Facebook. Nel corso della giornata, Nardella ha incontrato anche il ministro per l’Immigrazione, Radhouane Ayara, e il titolare del dicastero della Cultura, Mohamed Zine el Abidine. In serata Nardella sarà nella città di Monastir per partecipare al concerto "Galà Puccini", eseguito dall’Orchestra del Festival Puccini di Torre del Lago diretta dal maestro Alberto Veronesi. L'evento si terrà all’anfiteatro romano di El Jem (detto piccolo Colosseo), dichiarato patrimonio dell’Umanità Unesco nel 1979. (Tut)