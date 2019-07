Consip: Gallo (M5s), così soldi appalto "Scuole belle" venivano usati per sporca truffa

- Il blog delle Stelle, in un post a firma di Luigi Gallo, deputato del Movimento cinque stelle e presidente della commissione Cultura alla Camera, afferma che "l'appalto Consip rientrava nell'operazione definita pomposamente 'Scuole belle' ma il suo obiettivo era quello di garantire soprattutto il servizio di pulizia delle scuole, oltre alla vigilanza e qualche intervento di manutenzione. Ne è scaturita in tutta Italia una selva di subappalti a cooperative che pagavano poco e male il personale. E a Palermo, stando all'inchiesta condotta dalle Fiamme gialle, una cooperativa bolognese vincitrice dell'appalto ha pensato bene di costruirci sopra un gigantesco castello fatto di fatture false e 150 contratti di lavoro fittizi a cittadini extracomunitari, e in qualche caso anche italiani. Per i primi", prosegue il post, "il vantaggio era quello di ottenere così il permesso di soggiorno, mentre i cittadini italiani potevano contare sull'indennità di disoccupazione tra un contratto e l'altro. Cooperative o presunte tali, business dei permessi di soggiorno, sfruttamento dei lavoratori ed evasione fiscale: un mix micidiale, ma purtroppo non nuovo in questo Paese. Il caso di Palermo è la punta avvelenata di un iceberg inquinato, fatto di sfruttamento e subappalti che, come denunciamo da tempo, hanno arricchito per decenni chi controlla queste cooperative, mentre a farne le spese sono le tasche e i diritti di lavoratrici e lavoratori. Tanto lavoro per le Procure italiane", scrive Gallo, "e pochi, pochissimi servizi per gli alunni delle nostre scuole. Ecco perché abbiamo deciso, lavorandoci fin dai primi giorni di questa legislatura, di smantellare il sistema degli appalti delle cooperative e delle ditte di pulizia nelle scuole italiane, che nel tempo sono finiti anche sotto la lente delle Autorità anticorruzione e Antitrust". (segue) (Rin)