Consip: Gallo (M5s), così soldi appalto "Scuole belle" venivano usati per sporca truffa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il post parla di "tutti fatti che abbiamo puntualmente denunciato dentro e fuori dal Parlamento e sui quali ora, da forza di governo, siamo intervenuti ponendo fine a una mangiatoia di Stato paragonabile allo scandalo degli affitti d'oro della Camera. Che cosa abbiamo fatto nel concreto noi del Movimento cinque stelle? Abbiamo presentato e fatto approvare un emendamento che consentirà, dal primo gennaio 2020, a 12.000 lavoratori di queste ditte di pulizia e sorveglianza di entrare a far parte a pieno titolo nel personale Ata delle scuole: queste persone da 20 anni venivano pagate poco e male per svolgere - non si capisce per quale ragione se non per garantire a qualcuno di arricchirsi sulla loro pelle - queste stesse mansioni alle dipendenze di cooperative e ditte private. A breve", aggiunge il post, "partiranno i bandi per selezionare questo nuovo personale e mettere fine anche alle enormi sacche di precariato esistente tra i lavoratori Ata grazie allo sblocco di 12 mila posti che nel giro di pochi anni torneranno disponibili per le assunzioni. I vantaggi di questa operazione sono molteplici: mettiamo fine allo scandalo per cui per vent'anni 12mila posti di lavoro sono stati privatizzati e sottratti all'organico della scuola; eliminiamo l'enorme spreco di risorse prodotto da questa anomalia: l'affidamento ai privati faceva raddoppiare e in alcuni casi triplicare i costi; infine, garantiamo agli alunni e allo stesso personale una scuola più pulita e meglio sorvegliata. Ancora una volta", conclude Gallo, "il Movimento cinque stelle fa il suo mestiere e lo fa bene: smantelliamo le lobby, cacciamo via i parassiti e restituiamo ai cittadini diritti e dignità". (Rin)