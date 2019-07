Asia Centrale: Mogherini domani e domenica in visita nella regione (2)

- A Bishkek, l'Alto rappresentante incontrerà il presidente della Repubblica kirghisa, Sooronbay Jeenbekov. Insieme al ministro degli Esteri Chingiz Aidarbekov, Federica Mogherini assisterà alla sigla di un nuovo accordo rafforzato di partenariato e cooperazione tra l'Ue e il Kirghizistan. Porterà le osservazioni conclusive al primo forum Ue-Asia centrale, che riunirà rappresentanti delle società civili dell'Asia centrale ed europea per dare loro voce nello sviluppo del partenariato Ue-Asia Centrale. Il 7 luglio, sarà copresidente della riunione ministeriale Ue-Asia centrale, con la partecipazione dei cinque ministri degli esteri della regione. Sarà l'occasione per trasmettere un forte messaggio dell'impegno dell'Ue in una regione che è diventata sempre più importante e in cui i recenti sviluppi hanno creato nuove opportunità per l'impegno dell'Ue. A Bishkek Mogherini incontrerà anche donne deputate e diplomatici all'Accademia diplomatica. (Res)