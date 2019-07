Roma: Ultimo all'Olimpico, Gdf scopre 10 operai clandestini addetti a smontaggio palco e pulizie

- Ieri sera, i militari del comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, al termine del concerto di Ultimo allo Stadio Olimpico, hanno svolto controlli a contrasto del lavoro nero, individuando 10 soggetti irregolarmente presenti sul territorio italiano. I finanzieri del 3° Nucleo operativo metropolitano Roma hanno eseguito, al termine dello spettacolo a cui hanno assistito oltre 60.000 spettatori – le cosiddette "interviste" per rilevare la posizione lavorativa degli operai impiegati nelle attività connesse all’allestimento del palco e alla pulizia dell’impianto sportivo. Sono stati identificati oltre 60 addetti, di cui 10 non in regola con i previsti permessi per la permanenza in Italia. I controlli per identificare i lavoratori privi di documenti o con titoli scaduti, svolti grazie alla collaborazione degli uomini della Questura di Roma hanno consentito, tra l’altro, di rilevare come un soggetto proveniente dalla Sierra Leone fosse addirittura gravato da decreto di espulsione. Le fiamme gialle stanno ora svolgendo accertamenti per riscontrare la regolare assunzione e la situazione contributiva e assistenziale degli operatori, oltre alla posizione delle 5 società che si sono occupate della gestione logistica e organizzativa dell’evento.(Rer)