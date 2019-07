Vietnam: diritti umani, accettate 241 raccomandazioni su 291

- Il viceministro degli Esteri vietnamita, Le Hoai Trung, intervenuto ieri a Ginevra, in Svizzera, alla 41ma sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani (Unhrc), ha dichiarato che il Vietnam ha accettato 241 delle 291 raccomandazioni, pari all’83 per cento, ricevute nell’ambito dell’ultima Revisione periodica universale (Upr), uno dei meccanismi dell’Onu per valutare le prestazioni dei paesi membri in materia di diritti umani. Le raccomandazioni riguardano temi importanti come il completamento del sistema legale; le misure di tutela dei diritti civili, politici, socio-economici e culturali; il potenziamento dei meccanismi di attuazione e controllo; le nuove questioni relative all’immigrazione, al cambiamento climatico e allo sviluppo sostenibile. (segue) (Fim)