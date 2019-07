Vietnam: diritti umani, accettate 241 raccomandazioni su 291 (2)

- Quanto alle raccomandazioni respinte, Trung ha spiegato che si basano su informazioni non corrette e non sono adeguate alle politiche, alle leggi e alle condizioni del Vietnam perché implicano la firma di trattati internazionali, l’emendamento di leggi esistenti, l’abolizione della pena di morte. Il rappresentante di Hanoi, comunque, ha assicurato che il governo è impegnato a promuovere e tutelare i diritti umani e che in questo ambito la priorità è la costruzione di uno Stato di diritto e la riforma del sistema giudiziario. L’esponente dell’esecutivo ha anche sottolineato i progressi socio-economici conseguiti, in particolare nella riduzione della povertà, nelle prestazioni del welfare, nell’accesso alle tecnologie informatiche, nella promozione della vita religiosa e nella tutela dei diritti dei lavoratori. (Fim)