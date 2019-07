Calabria: Oliverio al convegno sull’edilizia sostenibile di Confartigianato imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Stiamo dedicando molta attenzione al comparto dell'artigianato regionale perché assieme a quello dell'agricoltura rappresenta uno dei pilastri dell'economia produttiva della Calabria”. Lo ha dichiarato il presidente della Giunta regionale Mario Oliverio intervenendo stamane al convegno “Edilizia sostenibile, efficienza energetica e nuove tipologie nel sistema casa” nella sede di UnionCamere a Lamezia terme, alla presenza del presidente nazionale di Confartigianato imprese, Giorgio Merletti e del presidente regionale di Confartigianato imprese Calabria, Roberto Matragrano. “Le difficoltà che vive il Paese, più accentuate al Sud – ha proseguito Oliverio -, devono essere affrontate cogliendo la sfida della crescita e non dell'assistenzialismo, che per lunghi decenni ha fatto da morfina alle regioni del Mezzogiorno, relegandole sempre più alla marginalità. L'impostazione del governo della mia Regione è stata improntata su una visione opposta. Dopo 33 anni abbiamo approvato una legge sull'artigianato e pubblicato bandi, dopo ampia discussione con i protagonisti del settore, spostando l'asse delle risorse dall'assistenzialismo alla produttività e alla qualificazione della spesa. Con questa strategia siamo riusciti a utilizzare al meglio la spesa del Por e ora siamo in grado di avviare la programmazione 2021-2027. Un fatto mai accaduto nella storia del regionalismo calabrese". (segue) (Ren)