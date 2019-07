Calabria: Oliverio al convegno sull’edilizia sostenibile di Confartigianato imprese (2)

- "Attraverso il bando Scuole Sicure – ha aggiunto Oliverio - sono già state finanziate 500 scuole e prima di quest'anno contiamo di arrivare a mille istituti. Nessuna regione italiana ha mai fatto tanto. Voglio sottolineare anche il bando sui borghi calabresi con cui abbiamo investito 140 milioni per la riqualificazione edilizia e il recupero del nostro patrimonio immobiliare, soprattutto delle aree interne. Sono tutte azioni all'interno di una strategia volta al sostegno del comparto edile, al cui interno l'artigianato riveste un ruolo centrale. E tutto dentro una visione. Siamo partiti da una una nuova legge urbanistica che ha come caposaldo il consumo di suolo zero e abbiamo dato incentivi all'utilizzo nei Comuni per l'energia rinnovabile”. Oliverio si è anche soffermato sulle attuali politiche nazionali riguardo all'autonomia differenziata e più in generale sul Mezzogiorno. “Il Sud vive una condizione di assoluta marginalità nelle strategie nazionali – ha puntualizzato il presidente - Siamo in presenza di una forte contrazione degli investimenti. Il credito d'imposta ad esempio, anche se gestito dal governo nazionale, viene totalmente coperto dalla nostra Regione con risorse pari a 80 milioni di euro”. “Siamo tornati inoltre a una vecchia impostazione assistenzialistica, nemmeno in linea con le politiche volute dall'Unione Europea, mentre la discussione sull'autonomia differenziata è pericolosa e miope”, ha concluso Oliverio. Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente nazionale di Confartigianato imprese Giorgio Merletti, secondo cui “non è l'autonomia differenziata delle Rregioni la cura per risollevare il Paese ma gli investimenti materiali e immateriali”. (Ren)