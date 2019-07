Balcani: summit Poznan, Bulgaria e Nord Macedonia assumono presidenza Processo di Berlino

- Grazie al Processo di Berlino si avvicina l'inizio dei negoziati per far entrare alcuni dei paesi dell'area dei Balcani occidentali nell'Unione europea. Questo l'auspicio espresso dai leader di Bulgaria e Macedonia del Nord, che oggi hanno annunciato la comune presidenza del Processo. "Chiediamo a tutti i sei paesi dell'area di dare una accelerazione alle riforme necessarie per entrare in Europa. Una prospettiva che passa attraverso la lotta alla corruzione, una maggiore tolleranza civile e una difesa dell'ambiente attraverso uno sviluppo sostenibile", ha dichiarato Bojko Borisov, primo ministro della Bulgaria. "Se ci stiamo avvicinando al punto delle negoziazioni per l'entrata in Europa lo dobbiamo all'impegno di Angela Merkel e di quei paesi che guardano con attenzione alla nostra area e al nostro paese", ha annunciato il premier macedone Zoran Zaev. (segue) (Vap)