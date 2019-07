Rifiuti Roma: Pacetti (M5s), Zingaretti unico responsabile carenza impianti, inaccettabile che alzi voce contro Raggi

- "È inaccettabile che Zingaretti alzi la voce contro la sindaca di Roma quando è lui l’unico responsabile della carenza impiantistica per i rifiuti in regione Lazio. I cittadini di Roma e del Lazio aspettano dal 2013 il Piano Regionale per i rifiuti. Il filo che unisce Marino, Tronca e Raggi è quello dei sacchetti di immondizia a terra, a causa della mancanza di impianti, e la presenza di Zingaretti come governatore del Lazio.... lui è l’unica costante di questi anni, il fattore K, la sola causa di tutto. La costante, come sapete, ha un valore sempre uguale, in questi anni è stato zero. Non più Zingaretti ma Zingaretti-K ". Lo scrive, su Facebook, il capogruppo M5s in Campidoglio, Giuliano Pacetti. "Stamattina però - aggiunge - dopo aver voltato per un mese la faccia dall’altra parte, ha promesso di fare in 7 giorni quello che non ha fatto in 7 anni... (si riposerà il settimo giorno?) speriamo sia la volta buona e che i camion di Ama non tornino indietro pieni dagli impianti di Rocca Secca, Viterbo, Frosinone, Pomezia, Colleferro, Civitavecchia verso cui sono già in viaggio. Nel delirio di onnipotenza di oggi è anche andato al di là delle sue competenze imponendo i tempi dell’approvazione del bilancio a una Spa. Come se per l’ennesima volta parlasse giusto per parlare e non con cognizione di causa. Siamo davanti alle solite false promesse? Spero che non sia così. Per tutti i cittadini romani che fino a oggi sono stati ignorati e presi in giro da Zingaretti-k". (Rer)