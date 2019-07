Expo: Comazzi (Fi), siamo garantisti, nostra battaglia è contro pessimo operato della giunta

- Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, commenta in una nota la condanna del sindaco di Milano Giuseppe Sala: "Dispiace apprendere della condanna inflitta al sindaco di Milano nel processo per la “piastra Expo”: non è nel mio stile personale né fa parte della cultura del mio partito speculare politicamente su vicende come questa, considerando che si tratta pur sempre del primo grado di giudizio. Forza Italia è sempre stata garantista, senza fare distinzioni basate sull’ideologia o sul partito di appartenenza. Detto questo, continueremo a batterci con tutto il nostro impegno per contrastare il pessimo operato di questa giunta: l’insensato aumento delle tariffe Atm, lo stato di degrado in cui versano i quartieri periferici, l’insicurezza diffusa in città. I cittadini meritano un’amministrazione più attenta alle loro esigenze". (com)