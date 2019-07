Rifiuti Roma: Ciaccheri, dopo ordinanza Regione ci vuole massimo impegno per risolvere emergenza

- “Dalla Regione arriva un atto dovuto per commissariare Campidoglio e Ama e ristabilire condizioni di civile convivenza in città. Noi continueremo a fare la nostra parte e metteremo a verifica l'effettivo risultato di questa ordinanza. Sono solidale con i nostri concittadini e a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori di Ama che sono chiamati ad operare in condizioni indegne per incapacità gestionali manifeste. Li voglio ringraziare anticipatamente perché in questi giorni saranno chiamati ad un ulteriore sforzo straordinario", lo ha dichiarato in una nota Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio Roma VIII. "Questa mattina ho effettuato un sopralluogo con i tecnici della Asl Roma2 per verificare le condizioni igieniche del territorio. Martedì 9 luglio, alle ore 18, saremo in piazzale Ostiense per la "Marcia per la dignità e la salute pubblica" per mantenere alta l'attenzione della nostra istituzione. Fare il bene della città non ha colori e a noi interessa il bene e la salute dei cittadini. Noi siamo pronti a continuità a lavorare per trovare le soluzioni e ora vogliamo risposte e non rimpalli di responsabilità e polemiche sterili", ha concluso Ciaccheri. (Com)