Trasporti: commissione in sopralluogo a stazione Termini, con Polizia locale guerra a tassisti e Ncc abusivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla stazione Termini, così come a Tiburtina e all'aeroporto di Ciampino, è guerra ai tassisti abusivi ed anche a quelli autorizzati che non rispettano le norme in vigore, ed in particolare quelle che regolano il prelevamento dei clienti negli appositi spazi. Questa mattina, per verificare l’azione della squadra vetture del Gruppo intervento traffico della Polizia locale di Roma Capitale, la commissione Trasporti del Campidoglio ha effettuato un sopralluogo nei pressi della stazione dei taxi di piazzale dei Cinquecento, dove erano presenti gli agenti in servizio. Agenti deputati a verificare che i tassisti rispettino la nuova normativa sul prelevamento dei clienti, voluta per ostacolare i ‘furbetti’ che prima si accaparravano i clienti migliori saltando la fila o prelevandoli lontano dall’area deputata. Questo consentiva agli autisti disonesti di poter ‘scegliere’ il cliente, magari straniero e più facile da raggirare. Una situazione migliorata negli ultimi giorni grazie, appunto, alle nuove regole sul prelevamento. Non solo, oltre agli autisti muniti di licenza, gli uomini del Gruppo si occupano anche di scoraggiare gli abusivi e sanzionare i comportamenti irregolari. (segue) (xcol3)