Trasporti: commissione in sopralluogo a stazione Termini, con Polizia locale guerra a tassisti e Ncc abusivi (2)

- "Noi possiamo emettere solo una sanzione amministrativa di 80 euro. Poi sono gli uffici competenti che devono, nel caso, provvedere alla sospensione temporanea della licenza, che è un buon deterrente", spiegano gli agenti. Si tratta dunque di una battaglia difficile, anche per lo scarso personale del Gruppo che può contare su soli 40 uomini per controllare oltre alla stazione Termini, anche Ciampino e la stazione Tiburtina, nonché le tante postazioni di taxi e Ncc in centro storico. Per risolvere il problema ed aumentare i turni, spiegano però i funzionari del gruppo, c’è già una richiesta in atto per l’aumento del personale deputato ai controlli. I sopralluoghi della Commissione, studiati dopo numerose segnalazioni da cittadini e tassisti, proseguiranno nei prossimi mesi alla stazione Tiburtina, all’aeroporto di Ciampino ed allo scalo di Fiumicino. (xcol3)