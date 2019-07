Russia: sondaggio, indice gradimento verso presidente Putin al 64 per cento

- Il 64 per cento degli intervistati nel quadro di un sondaggio condotto dal Centro russo di ricerca sull’opinione pubblica si è detto soddisfatto delle politiche avviate dal capo dello Stato, Vladimir Putin. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”, aggiungendo che il 70 per cento di coloro che hanno accettato di partecipare all’indagine ha dichiarato di avere fiducia nei confronti del presidente. “Stando ai dati di un sondaggio condotto tra il 24 e il 30 dello scorso giugno, la percentuale media di gradimento nei confronti dell’attività svolta dal presidente si è attestata al 63,7 per cento. Per quanto riguarda l’operato del primo ministro e del governo, la percentuale di gradimento si è attestata rispettivamente al 36,2 e al 40,9 per cento”, si legge nel comunicato stampa diffuso dal Centro. Stando ai dati dello studio, solo il 27,6 degli intervistati ha dichiarato di non essere soddisfatto dell’operato del presidente. (Rum)