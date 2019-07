Puglia: Piemontese a Bari all’iniziativa “Innesti” della Cgil con Landini

- “Le nuove Politiche giovanili pugliesi si preoccupano non solo di far nascere buone imprese e buon lavoro ma anche della capacità delle imprese giovanili di continuare a vivere e crescere”. Lo ha dichiarato l’assessore della Regione Puglia alle Politiche giovanili, Raffaele Piemontese, intervenendo stamattina, nella Casa della partecipazione alla Fiera del Levante di Bari, all’iniziativa “Innesti. Nuove sfide sull’orizzonte del lavoro” con il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. “Con ‘Pin - pugliesi innovativi’ - ha spiegato Piemontese - abbiamo fatto nascere, fino a oggi, 450 imprese; significa che ci sono minimo mille ragazzi che stanno provando a continuare a lavorare e a vivere della loro idea innovativa. Lo abbiamo fatto mobilitando qualcosa come 13 milioni di euro e altri soldi sono a disposizione e altri progetti sono presentati. In tutto, in questi anni ne sono stati trasmessi 1.657 e ne continuano ad arrivare perché abbiamo voluto che fosse un bando a sportello, sempre aperto, disponibile on line 24 ore su 24, dotato delle risorse necessarie fino al 2020: questo è il modo con cui la politica che governa può dare concretezza all’ideale di offrire un’opportunità a chi non ce l’ha”. L’assessore regionale ha colto gli spunti offerti dalla relazione introduttiva della segretaria generale della Cgil Bari, Gigia Bucci, per illustrare il “campo di opportunità molto vasto e variegato, dove si possono cogliere quelle che più sono utili al proprio progetto” costruito con il programma regionale partito tre anni fa”. (segue) (Ren)