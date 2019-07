Puglia: Piemontese a Bari all’iniziativa “Innesti” della Cgil con Landini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Pin non è solo soldi - ha sottolineato Piemontese - Ci interessiamo di come cammina un’impresa appena nata e anche di come potrà ulteriormente finanziarsi, tant’è vero che abbiamo deciso di dare un privilegio alle imprese finanziate con Pin per accedere a programmi più evoluti di sviluppo economico, come “Nidi” che riconosce risorse fino a 150mila euro”. “Questo stare a fianco delle imprese che vogliono nascere e che sono nate si è tradotto fino a oggi – ha puntualizzato -, in 550 prestazioni professionali di accompagnamento, che sono state fornite ai giovani beneficiari del finanziamento Pin”. “Servizi che, per esempio, hanno consentito ai giovani finanziati da Pin di preparare la partecipazione a 14 fiere nazionali e internazionali – ha illustrato l’assessore -: all’edizione di Seeds&chips 2017 a Milano con Barak Obama, South by southwest 2018 di Austin, in Texas; al Wired digital day 2017, alla Fiera del Levante 2018, al BuyPuglia 2018, all’Ethical fashion show di Berlino 2018, al BuyPuglia tour 2018, al Premio nazionale dell’innovazione 2018, all’Itb di Berlino 2019, a Fa la cosa giusta Milano 2019, al Cibus 2019 di Parma, al Vietnam international fashion week 2019, allo Start up village di Mosca 2019, al Medimex 2019 sia nell’anteprima di Foggia che nell’edizione senior di Taranto”. “Da una prima rilevazione interna effettuata sui giovani partecipanti a Pin - ha rilevato l’assessore regionale alle Politiche giovanili - emerge come la misura si riveli efficace proprio in queste due direzioni: nell’abbassare la soglia di accesso e rappresentare un primo accesso al sistema della finanza agevolata, dato che il 75% degli intervistati dichiara di essere alla prima esperienza di candidatura di un progetto; nei servizi di accompagnamento-affiancamento che vengono individuati come principale punto di forza della misure”. (segue) (Ren)