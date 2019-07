Puglia: Piemontese a Bari all’iniziativa “Innesti” della Cgil con Landini (3)

- “Sono azioni che irrobustiscono le cosiddette soft skills, quelle competenze trasversali che ormai sono richieste per qualsiasi tipo di nuovo lavoro – ha commentato - Costruiscono quel nuovo bagaglio di competenze che è necessario portarsi dietro per arricchire il proprio curriculum”. “Anche se competenze e conoscenze sappiamo bene che sono un pilastro insostituibile - ha aggiunto Piemontese agganciandosi a un concetto espresso, nel corso del dibattito, dal rettore del Politecnico di Bari, Eugenio Di Sciascio -Perciò l’Amministrazione di Michele Emiliano, negli ultimi tre anni, ha finanziato con 142 milioni di euro borse di studio, servizi abitativi, vitto e mobilità internazionale per i nostri studenti”. “La lezione più viva che ho voluto trarre da Guglielmo Minervini è il non avere paura della sfida del nuovo stare dentro l’innovazione significa rischiare e sapere che bisogna anzitutto assicurare strumenti e risorse a chi si assume il rischio dell’innovazione, elemento vitale per il progresso di qualunque comunità”, ha concluso Piemontese riconoscendo in Maurizio Landini “la personalità che, con maggiore energia e acutezza, ha saputo interpretare i tempi nuovi, indicando dove e come fare emergere una nuova stagione dei diritti”. (Ren)