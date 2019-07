Expo: De Corato (Fd'I), Sala non si dimette, Milano avrà sindaco condannato per due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corata, ha commentato in una nota la sentenza di condanna per falso del sindaco di Milano Giuseppe Sala. "Nonostante la condanna di oggi del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, non si dimette per dei fatti che risalgono a quando era amministratore delegato di EXPO, manifestazione voluta e ottenuta dall'allora Sindaco del capoluogo lombardo Letizia Moratti, ma l'esposizione universale rimarrà comunque un evento epocale per Milano voluto dal centrodestra". Per l'ex vicesindaco di Milano, la città "per i prossimi due anni, avrà un sindaco condannato, che dovrà pensare a come difendersi in secondo grado nuovamente in tribunale. Su questa vicenda pende la spada di Damocle della prescrizione. Speriamo che, anche in virtù di quanto il centro sinistra, la sua parte politica, ha sostenuto in passato in vicende processuali analoghe come quella di Berlusconi, ritenendo vergognoso avvalersi di tale escamotage giuridico, Sala non ne faccia ricorso", ha concluso De Corato. (Com)