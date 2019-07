Polonia: Biedron, per Wiosna scelta più ovvia è aderire a coalizione di sinistra (4)

- Per quanto riguarda invece l'Alleanza della sinistra democratica (Sld), il leader di Po ricorda che nei prossimi giorni il partito avrà un referendum interno per valutare in che forma e con quali possibili alleanze presentarsi alle politiche. "Continuerò a sostenere la necessità di un grande blocco dell'opposizione con un programma condiviso e con la convinzione che possiamo vincere le elezioni. Dobbiamo partire dal 38,5 per cento che abbiamo ottenuto alle elezioni europee. Se qualcuno mi dice che bisogna partire da zero, io rispondo che incrocio le dita, ma meglio sarebbe sfruttare il potenziale già esistente", evidenzia Schetyna. I prossimi appuntamenti del calendario di Po sono la convention programmatica del 12-13 luglio, la riunione del Consiglio nazionale di partito del 19-20 luglio, e l'inaugurazione della campagna elettorale, con la presentazione dello slogan e del programma, il 26-27 luglio. (segue) (Vap)