Polonia: Biedron, per Wiosna scelta più ovvia è aderire a coalizione di sinistra (6)

- Per il leader del Psl, l'avventura elettorale della Coalizione europea, alla quale il Psl ha preso parte in vista delle europee di fine maggio assieme a Po, Nowoczesna, Sld e Verdi, non può dirsi un successo e dovrebbe invitare tutti quanti a più miti consigli. "Abbiamo ottenuto una buona rappresentanza nel Parlamento europeo, ma la nostra lista ha perso di oltre 7 punti contro il partito di governo", ha dichiarato Kosiniak-Kamysz. E' per questo motivo che il Psl ha inaugurato la Coalizione polacca, alla quale invita a unirsi Po e tutte quelle forze politiche che condividono le idee e il programma del Psl. "Il nostro è un invito, non una selezione. Non cacciamo nessuno, solo rivolgiamo un invito a tutti coloro che vogliono cambiare la Polonia in meglio, risolverne i problemi, da quelli che riguardano il servizio sanitario, a quelli dell'energia pulita, alla tutela dell'ambiente", continua Kosiniak-Kamysz. (segue) (Vap)