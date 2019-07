Polonia: Biedron, per Wiosna scelta più ovvia è aderire a coalizione di sinistra (8)

- Sulla base delle opinioni dei vari leader dell'opposizione, sembra difficile ipotizzare al momento la possibile riuscita di una coalizione politica che resti coesa anche in caso di effettiva vittoria. I partiti coinvolti sembrano uniti quasi esclusivamente dalla volontà di impedire a PiS un nuovo trionfo elettorale, e non hanno potuto discutere finora in merito ad una piattaforma politica condivisa. L'esperienza delle europee del 26 maggio ha del resto preso forma in un contesto in cui le varie formazioni si sono poi divise in base all'affiliazione con le diverse famiglie del Parlamento Ue, uno scenario non ripetibile nel contesto nazionale. Alle elezioni europee di fine maggio PiS ha conquistato il primo posto con il 45,38 per cento, seguito dalla Coalizione europea con il 38,47 per cento. Al terzo posto ma con un ampio distacco si è piazzata Wiosna con con il 6,06 per cento. Le altre liste presentatesi non hanno superato la soglia di sbarramento del 5 per cento. Pis ha ottenuto 27 seggi, la Coalizione europea 22, Wiosna 3. Nell'ambito della Coalizione europea 14 seggi sono andati a Po, 5 all'Sld e 3 al Psl. (Vap)