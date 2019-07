Rifiuti Roma: Ama, impianto Rocca Cencia aperto anche la domenica. Prosegue piano sanificazione, circa 1.500 interventi al giorno

- "E’ stato raggiunto e sottoscritto un accordo tra i vertici di Ama spa e le organizzazioni sindacali (Rsu, Cgil, Cisl, Uil, Fiadel) sull’apertura domenicale del tmb aziendale di Rocca Cencia. L’impianto, infatti, sarà attivo per trattare i rifiuti tutte le domeniche e i festivi, fino a quando i tmb Malagrotta di proprietà di E. Giovi torneranno a ricevere i quantitativi di rifiuti previsti da contratto (-500 tonnellate/giorno ricevute fino a settembre)". Lo comunica in una nota Ama. "Prosegue, fino a cessate esigente - aggiunge - il piano straordinario di igienizzazione e sanificazione dei cassonetti stradali, predisposto da Ama, d’intesa e in coordinamento con Roma Capitale. Mezzi compattatori addetti alla raccolta, dotati di dispositivi ad hoc, provvedono a svolgere operazioni di igienizzazione e sanificazione intorno alle postazioni dei cassonetti stradali, in particolare quelli marroni dedicati agli scarti alimentari e organici. Tali attività vengono anche svolte da squadre speciali della Linea Decoro Ama, che oggi sono intervenute in numerose strade, tra cui via Merulana, via Prospero Alpino, via dei Normanni, via Ruggero Bonghi, via Mecenate, via Angelo Poliziano, via Terme di Traiano, piazza Vittorio, via Conte Verde". (segue) (Com)