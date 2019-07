Bangladesh: Cox's Bazar, undici rohingya feriti e 273 rifugi distrutti a causa delle piogge monsoniche

- Almeno undici rohingya sono rimasti feriti e 273 rifugi sono stati distrutti nei tre giorni di pioggia senza interruzione sul campo profughi a Cox's Bazar in Bangladeh. Lo ha reso noto l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). Più di 900 mila rifugiati rohingya fuggiti dalle persecuzioni nello stato del Rakhine in Myanmar dall'agosto del 2017 vivono in questi insediamenti. Sono stati registrati circa 350 millimetri di pioggia in 72 ore da lunedì e acquazzoni ancora più forti sono previsti per la settimana prossima, a quattro mesi di distanza dalla fine della stagione dei monsoni. Secondo i rapporti preliminari, ci sono state 26 frane, ha comunicato l'Agenzia per i rifugiati dell'Onu. Gli stessi rifugiati ed esterni si sono offerti volontari di lavorare durante la nottata di ieri sotto la pioggia per aiutare le famiglie bisognose del campo, ha comunicato il portavoce dell'Unhcr Charlie Yaxley oggi in una conferenza stampa al Palazzo delle Nazioni a Ginevra. "In alcuni casi, ciò ha significato liberare i rifugiati dai ripari distrutti dalle frane. Abbiamo ricollocato temporaneamente 2.137 persone, per precauzione o perché i loro rifugi sono stati notevolmente danneggiati. La nostra rete di gruppi di risposta alle emergenze è stata mobilitata per identificare le necessità dei più vulnerabili e dare loro la priorità. Come risposta immediata, sono state distribuite forniture d'emergenza per riparare e ricostruire i rifugi", ha comunicato Yaxley. (segue) (Inn)